Nekdanja predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Gordana Živčec Kalan je proti Zdravniški zbornici Slovenije vložila tožbo za izplačilo 50.664,52 evra. Za to se je odločila, ker je ocenjevala, da ji to pripada v skladu s takratno pogodbo o zaposlitvi na zbornici.

Živčec Kalanova je namreč funkcijo poklicne predsednice zbornice opravljala od avgusta 2008 do oktobra 2012 za 80 odstotkov delovnega časa, preostalo petino pa je opravila v izolskem zdravstvenem domu. V pogodbi o zaposlitvi je imela tudi določilo o izplačilu odpravnine v višini šestih mesečnih plač in 13. plače. A ker je njen naslednik Andrej Možina menil, da je to nepravično do članstva zbornice, je na račun prejela izplačila treh plač, zmanjšanih za 20 odstotkov. Potem ko se je razvedelo, kolikšna odpravnina ji pripada po pogodbi po koncu mandata, naj bi se članstvo zbornice uprlo in zahtevalo, da odpravnine ne dobi. Skupščina zbornice je nato sprejela sklep o odpravnini in izplačilu dobrih 12.000 evrov, s čimer Živčec Kalanova ni bila zadovoljna in je s tožbo terjala celotno odpravnino v višini dobrih 50.000 evrov.