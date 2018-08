Ne soproga, ne predsednik države, ne premier – prav nihče ni vedel, da bo 63-letni francoski minister za okolje Nicolas Hulot, med Francozi daleč najbolj priljubljen član vlade, odstopil in da bo to celo sporočil kar med radijskim intervjujem v neposrednem prenosu, pa čeprav je Hulot že več mesecev dajal vedeti, da ne bo mogel več dolgo popuščati drugim ministrom in različnim lobijem proti svojim načelom in idealom. »Nočem si več lagati,« je potem rekel v odločilnem radijskem intervjuju in nato med solzami sporočil, da odstopa s položaja. Poudaril je, da se je v vladi prevečkrat počutil razočaranega in osamljenega.

Jalovi majhni koraki Gre za izjemno uglednega okoljevarstvenika, ki je najprej zaslovel s svojimi televizijskimi oddajami. Trije prejšnji francoski predsedniki so ga zaman vabili v vlado, a uspelo je šele Emmanuelu Macronu maja lani. Že sama Hulotova prisotnost v vladi naj bi bila jamstvo, da bo tokrat mogoče preiti od besed k okoljskim dejanjem. Toda njegov odhod iz vlade petnajst mesecev pozneje kaže, da je bila to samo pobožna želja. Toliko bolj, ker je Hulot v omenjenem radijskem intervjuju svoj odstop utemeljil z ostro kritiko vlade. Dejal je, da politika majhnih korakov, na katero je bil obsojen, ni na ravni podnebne in okoljevarstvene katastrofe, ki grozi planetu: »Ali smo začeli zmanjševati emisije toplogrednih plinov? Ne! Ali smo začeli zmanjševati uporabo pesticidov? Ne! Ali smo ustavili zmanjševanje biološke raznovrstnosti? Ne!« Obsodil pa je tudi vztrajanje pri jedrskih elektrarnah. Največja poraza Hulota v kratkem času ministrovanja sta bila, da Franciji do leta 2025 ne bo uspelo zmanjšati deleža jedrskih elektrarn pri proizvodnji elektrike s 75 na 50 odstotkov in da francoska vlada še naprej tolerira pesticid glifosat, ki naj bi povzročal raka.