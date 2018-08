Francoski predsednik Emmanuel Macron je od začetka avgusta na dvotedenskih počitnicah ob Azurni obali v predsedniški rezidenci v starodavni trdnjavi otočka Brégançon. A politična situacija v času, ko bi moralo prevladati poletno zatišje, ni mirna. Očitno je namreč na vidiku še ena afera, ki bi lahko Macronu povsem pokvarila poletje.

Po njegovem varnostniku Alexandru Benalli, ki je – kot je šele sredi julija prišlo v javnost – 1. maja pretepel demonstranta, se je v črnih kronikah znašel še en zelo pomemben Macronov svetovalec in sodelavec. Gre za generalnega sekretarja Elizejske palače Alexisa Kohlerja, prek katerega gredo vse zadeve do predsednika in je dejansko njegova desna roka. Preiskovalni novinarji ugledne spletne strani Mediapart so ga obtožili navzkrižja interesov, ker je v letih 2010 in 2012 kot član nadzornega sveta pristanišča Le Havre odobril več milijard evrov vredne posle za MSC, enega največjih ladijskih prevoznikov kontejnerjev in turističnih križark. Kohler je namreč več let prikrival, da MSC vodi sestrična njegove mame. Še pred tremi meseci je zatrdil, da se je vedno vzdržal glasovanja, kadar je šlo za MSC, kar pa so novinarji Mediaparta s sklicevanjem na zapisnike sej nadzornega odbora ovrgli. Opozicija že zahteva odstop Kohlerja s položaja predsednikovega generalnega sekretarja. Vendar se mu bo Macron težko odpovedal, saj gre za njegovega najbližjega sodelavca, ki je na tak način, sicer v njegovi senci, tudi eden najvplivnejših mož Francije.

Odmaknjen od ljudstva Kohlerja je malce že oslabila afera z varnostnikom Benallo, saj je tudi on od 1. maja vedel za ravnanje varnostnika, a ga ni ovadil, kar bi moral storiti, saj je Benalla nezakonito prevzel vlogo policista in se nato izživljal. Svojega glavnega varnostnika pa bi moral ovaditi tudi Macron, ki tudi sicer zadeve ni vzel dovolj resno in je Benallo očitno celo vzel v zaščito, dokler zadeva ni julija prišla v javnost. A tudi potem ni hotel ostro nastopiti proti svojemu zvestemu sodelavcu, ki mu je pomagal že v predvolilni kampanji. Sicer je Macronu veliko Francozov že prej očitalo aroganco in vzvišenost. Te kritike je njegov brezbrižen odziv na afero Benalla samo še potrdil, saj se mu ni zdelo niti vredno, da bi zadevo pojasnil javnosti. Tako po zadnji anketi 85 odstotkov Francozov meni, da je preveč odmaknjen od njih.