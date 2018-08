Po torkovih pogovorih s kandidati, ki jih za ministre predlagajo v SD in SMC, se je Šarec danes zjutraj najprej ločeno sestal s kandidatoma na predlog SAB. Peter Jožef Česnik, ki ga v stranki vidijo na čelu ministrstva za Slovence po svetu, in Marko Bandelli, ki ga predlagajo za vodenje ministrstva za kohezijo, po srečanju izjav za medije nista dala.

S predsednico SAB Alenko Bratušek, ki je kandidatka za infrastrukturno ministrico, in s predsednikom DeSUS Karlom Erjavcem, ki bo kandidiral za obrambnega ministra se Šarec danes ni sestal, tako kot se v torek tudi ni sestal s predsednikoma drugih dveh strank, ki vstopata v koalicijo.

Pivčeva zadovoljna s prvim vtisom Kandidatka DeSUS za kmetijsko ministrico Aleksandra Pivec pa je prvo srečanje s predsednikom vlade ocenila kot izredno prijetno. Po njenih besedah sta se s Šarcem zelo dobro ujela tako v vsebinskih stališčih o kmetijskem področju kot tudi na osebnem nivoju, torej nivoju osebnih vrednot in pogledov na delo prihodnje vlade. »Jaz sem danes še toliko bolj vesela, da sem ta izziv sprejela in se veselim sodelovanja ter zelo optimistično vstopam v to novo obdobje, ki nas čaka,« je dejala. Kot prvo stvar, ki se je bo lotila na novi funkciji, je Pivčeva navedla pripravo okvirjev za skupno kmetijsko politiko. »Kot smo v medijih že videli, grozi kar velik del izpada sredstev kot posledica stvari, na katere mi ne moremo vplivati, ampak prav gotovo bo to treba zelo resno obravnavati na nivoju države in se temu prilagoditi s pripravo naših strateških okvirjev, po katerih bomo mi postavili pravila, se zelo ciljno strateško usmerili, da bomo ta izpad sredstev čim lažje prebrodili,« je pojasnila. Dodala je, da se bo trudila, da bi ta izpad poskusili nadomestiti s povečanjem deleža nacionalnih sredstev.

Na pogovor prišel tudi Fakin V prostorih stranke LMŠ se je medtem zglasil tudi kandidat za ministra za zdravje Fakin, ki ga na to mesto predlaga LMŠ. V izjavi za medije je ocenil, da v vladi ne bo lahko. »Vendar pa če bodo vsi tisti, ki imajo znanje in dobro voljo - in ni jih malo - priskočili na pomoč, bo šlo mnogo lažje,« je prepričan. Kot prvo stvar, ki jo bo naredil na mestu zdravstvenega ministra je navedel sestanek z vsemi direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov ter drugimi ključnimi osebami iz zdravstvenega sistema, na katerem bi jih povprašal, kaj bi naredili. Na vprašanje, kako težko je bilo pristati na kandidaturo je odgovoril, da zelo veliko časa za odločitev ni bilo in da je sam velikokrat povedal, kaj bi bilo treba v zdravstvu narediti. »Zdaj pa imam ta vzvod, s katerim lahko kaj naredim,« je dejal nekdanji direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samo Fakin. Ob tem je kot primer navedel, da bo soglasje k boljši kakovosti ortopedskih pripomočkov, ki je staro štiri leta, zelo hitro podpisano.