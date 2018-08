Počivalšku naj bi tako zaupali še en mandat na čelu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Leben bi na ministrstvo za okolje in prostor prišel z ministrstva za infrastrukturo, kjer je zdaj državni sekretar, medtem ko je Ksenija Klampfer trenutno načelnica Upravne enote Maribor, konec leta 2017 pa je bila za nekaj mesecev imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za javno upravo. Cerar odhaja na zunanje ministrstvo kot dosedanji premier.

Šarec s kandidati v torek

Mandatar Marjan Šarec se bo z vsemi kandidati predvidoma srečal v torek. V ponedeljek popoldne bo svet SMC sicer dokončno odločal še o vstopu v koalicijo, so pojasnili na stranki.

Svoj seznam ministrskih kandidatov bodo v ponedeljek dokončno potrjevali še v LMŠ in SD. V prvi je še nekaj neznank, v drugi pa je vodstvo SD že bolj ali manj izbralo Andrejo Katič za za pravosodno, Jerneja Pikala za šolskega in Dejana Prešička za kulturnega ministra. Nadejajo se tako še podpore konference stranke, čeprav je bilo glede kandidatov tudi v stranki slišati nekaj pomislekov.

Doslej sta vstop v vlado, ki jo bo vodil prvak LMŠ Šarec, že potrdila svet DeSUS in svet SAB. Slednji sicer pod pogojem, da bodo koalicijski partnerji in Levica spoštovali sprejete zaveze in ne bodo nasprotovali strankinim kandidatom za ministre.

V SAB v ministrsko ekipo predlagajo Alenko Bratušek za ministrico za infrastrukturo, Marka Bandellija za ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Petra Jožefa Česnika za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Stranki DeSUS po kadrovskem razrezu pripadata dve ministrstvi, in sicer naj bi ministrstvo za obrambo vodil Karl Erjavec, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa Aleksandra Pivec.