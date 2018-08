Kar se je v zadnjem času slutilo, je včeraj postalo tudi uradno. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Latviji v gosteh 14. septembra in Turčiji doma 17. septembra krenila brez Klemna Prepeliča in Jake Blažiča, ki sta pred kratkim okrepila evroligaška Real Madrid in Barcelono. Zanimivo, da bo za Slovenijo tokrat nastopil Anthony Randolph, ki je prav tako član kraljevega kluba, medtem ko so sodelovanje odklonili še Luka Dončić, Aleksej Nikolić in Žan Mark Šiško.

Z le dvema zmagama in kar štirimi porazi Slovenija v drugi del kvalifikacij vstopa z minimalnimi možnostmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kar bi lahko bil povod, da so nekateri prednost dali pripravam v novih klubskih okoljih in zavrnili igranje v državnem dresu, ki jim je očitno začel predstavljati breme. »Nisem dobil takega občutka. Morda pa je to vzrok, a ne morem trditi,« je odgovoril selektor Rade Trifunović ter jasno in glasno poudaril, da noben klub igralcu ne sme prepovedati nastopa za reprezentanco, lahko mu ga le agresivno odsvetuje.

Slovenski selektor je nato odkrito pojasnil zgodbo vsake odpovedi. »Luka Dončić se na naše klice ni javljal, odpisoval je le na sporočila SMS. Rekel je, da ne bo igral za reprezentanco, vzroka pa ni pojasnil. Do danes obrazložitve ni poslala niti njegova agencija BDA, čeprav so dejali drugače. Postopek pri Randolphu in Prepeliču je bil enak. Real Madrid na prvo vabilo ni odgovoril, kot tudi ne na tri nadaljnje pozive. Nato smo klicali igralca, pri čemer bo Randolph prišel, Prepelič pa ne, kar je napovedal že po tekmi s Črno goro. Kakšen faktor je odločal, da eden pride, drugi ne, ne vem. Blažič je resnično želel biti zraven, a me je na koncu poklical in odkrito dejal, da v Barceloni nima zagotovljene niti minute igralnega časa. Pogovoril se je tudi s trenerjem Svetislavom Pešićem in s težkim srcem povedal, da ga ne bo. Nikolić je pred odhodom v Partizan sporočil, da naj računam nanj, nekaj dni pozneje pa me poklical, da so se v sodelovanju s klubom odločili, da ne pride v reprezentanco. Šiško je najprej dejal, da ga ne bo, a sva po pogovoru s trenerjem Primorske Jurico Golemcem prišla do ugotovitve, da je zanj bolje, da je zraven. A čez dva dni se je znova premislil, da ne pride. Tudi Žan Mark me je poklical, da pride, nato pa čez dva dni znova spremenil odločitev. Zapravil je veliko priložnost, saj sem imel v načrtu, da mu ponudim veliko minutaže.«

Slovenija bo priprave na tekmi z Latvijo in Turčijo začela jutri in 5. septembra v Varaždinu ter 8. v Celju odigrala pripravljalni tekmi s Hrvaško. Predvidoma 9. septembra se bodo reprezentanci priključili še Vlatko Čančar, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Anthony Randolph in Luka Rupnik.