Zaradi poskusa uboja sredi aprila v ljubljanskih Stegnah je včeraj pred sodnico Majo Povhe stopil 39-letni Ljubljančan Dalibor Devura. Na vprašanje, ali priznava krivdo, je odgovoril s kratkim »ne«. »Priznavam samoobrambo, jaz sem bil prvi napaden,« je še dodal, podrobnosti pa prihranil za sojenje, ki se bo začelo 20. septembra.

Tožilka Petra Ferdin za Devuro ni imela kaznovalnega predloga za primer, da bi kaznivo dejanje priznal, očitno zato, ker ga je že od vsega začetka, tako na policiji kot v preiskavi, odločno zanikal. V obtožnici piše, da je 11. aprila približno petnajst čez osmo zvečer v bližini naslova Stegne 1 prišel do kie sephie, v kateri je sedel Mark G. Segel je skozi odprto voznikovo okno in ga z nožem z rezilom, dolgim 12,5 centimetra, porezal po levi strani obraza in vratu. Mark G. se je poskušal ubraniti, pri čemer se je nož zlomil. A Devura naj bi še kar vztrajal: s konico odlomljenega noža ga je dvakrat zabodel v rebra – zadal mu je rano, ki je segala v prsno votlino. Temu sta sledila krvavitev in vdor zraka v prsno votlino, a na srečo je Marku G. uspelo pobegniti in se odpeljati po zdravniško pomoč.

Dve različni zgodbi

Oškodovanec je razložil, da je Devuri nekajkrat prodal marihuano, zaradi tega sta bila v navezi že kakšno leto. Tistega dne je dobil njegov SMS, češ da naj pride do vrtičkov v Stegnah, in res je tam parkiral in čakal s paketkom trave. Videl je obtoženega, ko se je približeval, potem pa ga je kar nenadoma napadel z nožem. Sam se je branil in ga odrinil, tako da sta oba z rokami zapičila nož v volan. Ko ga je obtoženi poskušal izvleči, se je zlomil. Sam je zapičeno rezilo izpulil iz volana in ga nasprotniku zapičil v zgornji del dlani, takrat pa je dobil vboda v rebra. Kot je razložil, z Devuro nista imela nesoglasij – bil mu je sicer dolžan nekaj deset evrov, a bil je dobra stranka in zaradi tega ni hotel komplicirati.

Obtoženi je povedal povsem drugačno zgodbo. Po celodnevnem delu na vrtičku se je odpeljal do nekaj sto metrov oddaljenega lokala, kjer ga je, ko je hotel stopiti iz avta, nekdo, ne ve, kdo, od zadaj napadel s palico. Dobil je več udarcev. Spomni se še, da je prijel za nož, ki ga je imel v kavbojkah, potem pa nič več. Zbudil se je na tleh, kakšnih 20 ali 30 metrov stran. Bil je ves krvav. Odpeljal se je kakih 400 metrov stran na Litostrojsko, parkiral avto, se peš vrnil na kraj dogodka in poklical sestro. Ta ga je najprej odpeljala domov, kjer si je spral kri z rok in glave, nato pa na policijo. Na vprašanje, zakaj je preparkiral avto, je odvrnil, da je šlo za nadomestno vozilo in se je bal, da se mu ne bi kaj zgodilo. Ko so mu razložili, kakšne poškodbe je dobil njegov dobavitelj marihuane, je izjavil, da je bil očitno res on tisti, ki ga je napadel. Vsekakor pa se je sam le branil.