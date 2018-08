Zainteresirani kandidati lahko prijave oddajo do vključno 31. decembra preko aplikacije za oddajo e-prijav na spletni strani postanivojak.si oziroma jo skupaj s prilogami pošljejo na upravo za obrambo na območju njihovega stalnega bivališča, kjer bodo kandidatom nudili pomoč in dodatne informacije.

Na javni natečaj se lahko prijavijo dijaki, ki ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso starejši od 18 let, in študentje, ki ob vpisu v prvi letnik višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja niso starejši od 22 let. Kandidati morajo biti zdravi in sposobni za delo v vojaški službi, prav tako morajo biti varnostno preverjeni in za njih ne obstaja varnostni zadržek za delo v Slovenski vojski.

Kandidati morajo biti slovenski državljani in ne smejo imeti dvojnega državljanstva, prav tako pa ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niso bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma proti njim ne sme teči kazenski postopek.