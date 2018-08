Na Hrvaškem so prvi center za urjenje komandosov odprli v vojaški bazi Šepurine nedaleč od Zadra leta 1994, ko je takratni vojaški poveljnik Ante Gotovina ugotovil pomanjkljivosti na ravni podčastnikov v takratnih vojnih operacijah, kot je bila Maslenica. Prvi vojaški inštruktorji so bili iz francoske tujske legije, v šestih letih obstoja središča pa so izurili približno 1000 »supervojakov«, navaja zagrebški časnik.

Hrvaški minister za obrambo Damir Krstičević ocenjuje, da se bo hrvaški varnostni sistem z vnovičnim odprtjem centra za urjenje komandosov prilagodil novim varnostnim izzivom, kot je terorizem. V središču nameravajo posodobiti poveljevanje in vodenje hrvaških vojaških enot na sodobnih bojiščih, je še pojasnil Krstičević.