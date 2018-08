Mohamed Salah in Egiptovska nogometna zveza (EFA) sta bila v sporu že pred nekaj meseci. Do njega je prišlo zaradi domnevno nepooblaščene uporabe napadalčeve podobe pri trženju pokrovitelja zveze WE, ki je neposredni konkurent podjetja, s katerim ima dogovor sklenjen nogometaš. Člana Liverpoola je sedaj razjezilo, ker zveza njegove pritožbe ni upoštevala.

»Nekaj običajnega je, da želi zveza razrešiti težave svojih igralcev, a vidim, da se počne ravno nasprotno. Ni prav, da se ignorirajo sporočila mojega odvetnika. Mar nimate časa, da bi nam odgovorili,« se je na twitterju razjezil Salah.

Zaradi nesoglasij med obema stranema se že pojavljajo namigovanja, da se bo 26-letnik zaradi tega odrekel igranju za reprezentanco, a so takšna namigovanja pri EFA že zanikali. Ob tem so še potrdili, da so prejeli pismo nogometaša, a ga zaradi domnevno žaljivega jezika označili za neprimernega. Kljub temu so se pripravljeni usesti za mizo in z nogometašem razrešiti spor.

Pri objavah na twitterju imate možnost izbrati prevod teksta. Salah je sporočil, da bo v naslednjih urah na facebooku pojasnil svoje besede.