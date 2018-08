Kot so za Finance sporočili iz Mercatorja, je predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić takoj po petkovem prejetju Peruškovega opozorila o Kocijanovih domnevno spornih dejanjih v času vodenja distributerja tiskanih medijev Tisak iz sistema Agrokor, sklical izredno sejo uprave, ki je potekala danes dopoldan.

Na njej se je uprava slovenskega trgovca, ki je od leta 2014 del sistema omenjenega finančno nasedlega hrvaškega koncerna, seznanila, da je dal Kocijan pisni odstop z vseh funkcij v skupini Mercator. Med drugim je bil kot višji podpredsednik pristojen za regionalne maloprodajne aktivnosti v BiH, na Hrvaškem, v Črni gori in Srbiji, opravljal pa je tudi nadzorniške funkcije v Mercatorjevih družbah v BiH, Črni gori in Srbiji.

Kocijan je ob tem, kot pišejo Finance, poudaril, da ne želi kakorkoli škoditi ugledu Mercatorja in da je to razlog za njegovo odločitev. Uprava Mercatorja jo je danes sprejela.

Ob tem je Kocijan po pisanju Financ poudaril, da zavrača vsa namigovanja in poročila o domnevnih nepravilnosti, ki naj bi jih storil pred leti pri vodenju Tiska. O vsebini domnevnih Kocijanovih nepravilnosti v družbi Tisak sicer v Mercatorju podrobneje niso seznanjeni, je pa Peruško v petek v svojem pozivu Čizmiću in nadzornemu svetu Mercatorja zapisal, da je Kocijan z nevestnim delom na položaju predsednika uprave omenjene Agrokorjeve družbe povzročil potencialno zelo veliko poslovno škodo podjetju, pri njih pa je najti tudi znake kaznivega dejanja.

Peruško zahteva tudi odstop prvega moža

Peruško je sicer v petek zahteval tudi odhod prvega moža Jamnice Mislava Galića, in zaradi delovanja v Agrokorjevi upravi pred prihodom izredne uprave, zaradi katerega proti njemu na Hrvaškem vodijo tudi kazenski postopek.

»Po naravi stvari je bilo pričakovati, da bodo vsi, ki so bile del prejšnje uprave Agrokorja, ki se je znašel v finančno nevzdržnem položaju, kot odgovorne osebe podali svoj odstop tudi z vodstvenih mest v družbah v skupini,« je pojasnil Peruško in ugotovil, da se to v Galićevem primeru žal ni zgodilo.

Agrokorjevi upniki so sicer poleti potrdili izvedbo poravnave, s katero se bo zaključil postopek izredne uprave v koncernu. Poravnava, katere uresničitev se bo sicer zaradi številnih pritožb še zavlekla, med drugim predvideva prenos premoženja na nov koncern, katerega največji lastniki bodo postali ruski banki Sberbank (39,2 odstotka) in VTB (7,5 odstotka) ter lastniki obveznic (25 odstotkov), med katerimi so večinoma ameriški finančni skladi, in Zagrebačka banka (2,3 odstotka).

Med najvrednejšim premoženjem Agrokorja je prav Mercator, ki pa ima ločena razmerja s svojimi bankami upnicami. S tem, da bo Mercator postal del novega Agrokorja, se bo moralo sicer strinjati vseh 55 Mercatorjevih bank upnic, med katerimi so tudi velike slovenske banke v državni lasti na čelu z NLB.