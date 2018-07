Približno tretjina vseh pritožb je prispela v ponedeljek, na zadnji dan. Zagrebško sodišče na svoji spletni strani ni razkrilo, kdo se je vse pritožil, prav tako ni razkrilo vsebine pritožb, o katerih bo odločalo višje sodišče za gospodarske zadeve.

Po potrditvi poravnave so največji lastniki koncerna postali ruski banki Sberbank (39,2 odstotka) in VTB (7,5 odstotka) ter lastniki obveznic (25 odstotkov), med katerimi so večinoma ameriški finančni skladi, in Zagrebačka banka (2,3 odstotka).

Poravnava prinaša tudi dodatno določilo, ki Sberbank odpira možnost zamenjave 18 odstotkov delnic slovenskega trgovca Mercator za delnice novega Agrokorja. Če bo aneks poravnave uveljavljen, bo Sberbank dobila dodatni 1,6-odstotni delež koncerna ob obstoječih 39,2 odstotka.

Višje sodišče za gospodarske zadeve je v nekaterih prejšnjih pritožbah nezadovoljnih upnikov Agrokorja zaradi potez izredne uprave koncerna sicer odločitve sprejelo v nekaj več kot dveh mesecih.

Predstavnik največjega novega lastnika Sberbank Sergej Volk pa je po sprejetju pogodbe o poravnavi v začetku julija v Zagrebu izrazil upanje, da bodo po pravnomočnosti poravnave s 1. oktobrom začeli postopek uveljavitve pogodbe