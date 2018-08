Enajstletni Nicky Verstappen je izginil v noči 9. avgusta leta 1998, ko je bil na poletnem taboru v nizozemskem naravnem rezervatu Brunssumerheide blizu meje z Nemčije. Njegovo truplo so našli v gozdu blizu tabora naslednji večer, ugotovili pa so, da je bil pred umorom spolno zlorabljen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nizozemska policija je sporočila, da so v nedeljo v Španiji prijeli 55-letnega osumljenca, potem ko ga je priča prepoznala po fotografiji, ki je bila v minulih dneh objavljena v medijih ob pozivu policije. Pozdravili so dobro sodelovanje s špansko policijo in dodali, da postopek njegove izročitve Nizozemski že poteka.

Kot je izvedela AFP, so ga danes prepeljali na sodišče v mestu Granollers, kjer ga preko video konference zaslišujejo sodniki višjega sodišča v Madridu, ki odloča o zahtevah za izročitev.

Policija je osumljenca imenovala samo z Jos B., mediji pa poročajo, da gre za Josa Brecha, bivšega voditelja skavtov, ki naj bi bil strokovnjak za preživetje. V času umora je sicer delal v taboru.

Španska policija je nato danes sporočila, da so ga prijeli v nedeljo popoldne blizu mesta Castelltercol kakih 50 kilometrov od Barcelone, ko je odšel po drva. Pri njem so našli opremo za preživetje v divjini, vključno z opremo za ribištvo, kot tudi knjigo o užitnih rastlinah in dehidrirano hrano.