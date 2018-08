Še pred izvolitvijo ste morali poslušati kar precej kritik na svoj račun. So bile upravičene? Še sama bi dodala eno. Se spomnite glifosata? Izjavili ste, da se mora njegova uporaba v Sloveniji takoj prepovedati, brez prehodnega obdobja. Dva dni zatem je naša država kot članica EU glasovala za podaljšanje njegovega uporabnega dovoljenja za naslednjih pet let. Ravnali ste neresno in neverodostojno. Kakšna bo sploh perspektiva Slovenije na področju uporabe herbicidov?

Med sestavljanjem koalicije ste večkrat potrdili, da imate dobre kadre za vse ministrske položaje. Mar res? Lepo, da zagovarjate svoja kandidata za sodstvo in kulturo, samo argumenti niso ravno primerni. (Nihče ni Andreji Katič očital, da je iz Šaleške doline, ampak to, da je povezana s šaleškim lobijem. Dejana Prešička pa bodo gotovo hvalili tisti, ki so ga sami predlagali za kulturnega ministra.) Glede na število poslancev (11) bi lahko imeli tudi kakšnega ministra več, se strinjate?

Funkcijo ste prevzeli od ambicioznega Mateja Tonina. Delavnosti in samohvale mu res ne manjka. Z generalno sekretarko in s službami DZ je uskladil nekaj aktov in s tem odpravil nekatere anomalije pri delovanju DZ. Dobro. Hkrati je poskrbel še za dodatne privilegije poslancev. »S pomočjo vseh poslanskih skupin, razen Levice,« se brani pred očitki. Torej tudi s pomočjo vaših, socialnih demokratov. To mu (kot vsem vam, razen Levici) očitam(o).

Poglejmo bolj konkretno. Vodja večje poslanske skupine, poslanci, ki so člani več delovnih teles, (in takih je večina), bi po novem napredovali v višje plačilne razrede. Saj je pravično nagrajevanje po delu, a denar si pravično razdelite ob enakem znesku za plače. Če se greste pravičništvo, potem upoštevajte tudi večjo ali manjšo aktivnost poslancev na sejah državnega zbora in delovnih teles. Za začetek pa bi morali redno in ne samo ob glasovanjih, nadzirati prisotnost. Naprej: znesek za delo v volilnih enotah bi posplošili in vsem, ne glede na oddaljenost, dodelili najvišjega, 800 evrov mesečno. Najemnina stanovanj je bila že do zdaj nizka. Po novem je poslanci z bolj oddaljenim stalnim prebivališčem ne bi plačevali. (Pomislite raje na druge državljane, posebno študente, z veliko nižjimi dohodki, ki že zdaj plačujejo veliko višjo ceno.) Upravičeni bi bili tudi do kilometrine in ne samo do povračila cene mesečne vozovnice kot do zdaj. S kakšno lahkotnostjo si delite denar! Mene bi bilo sram.

Beremo, da Pahor že »išče« novega guvernerja Banke Slovenije. Lahko se spomnimo, kakšno odpravnino je izsilil prejšnji, Boštjan Jazbec, čeprav se je za odhod odločil sam (75.831 evrov).

Beremo, da bosta nekdanji predsednik uprave Primorja Dušan Črnigoj in nekdanji vodja kadrovske službe, ki jima je ajdovsko okrožno sodišče prisodilo 28 mesecev zapora zaradi preslepitve pri pridobitvi posojila, kazen lahko odslužila z delom v splošno korist in to čisto kratek čas.

Spoštovani predsednik DZ, zdi se mi, da se boste morali poslanci odločiti za spremembo ustave, ker stvarnost več ne ustreza zapisanemu besedilu. Najprej, na primer, bi bilo treba popraviti 2. člen, ki pravi: Slovenija je pravna in socialna država, potem štirinajstega, ki govori o enakosti pred zakonom, potem… ne bom več naštevala. Raje vam zaželim plodno delo in pomoč novega poslanskega kolega.

Polona Jamnik, Bled