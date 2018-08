Stranka Solidarnost je tožilstvu naznanila sum storitve več kaznivih dejanj, med njimi zlorabe uradnega položaja, oškodovanja javnih sredstev ter opustitve dolžnega ravnanja oz. nevestnega dela v službi.

Utemeljeno sporna naj bi bila predvsem vloga, ki so jo nekdanji premier in nekdanja ministra pri investiciji v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) igrali kot člani skupščine Holdinga slovenske elektrarne (HSE). Ovadenim očitajo, da so dobavitelju glavne tehnološke opreme Alstomu omogočili protipravno pridobitev premoženjske koristi. Povzročeno škodo ocenjujejo na 350 milijonov evrov plus obresti.