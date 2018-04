Stranka Solidarnost je tožilstvu naznanila sum storitve več kaznivih dejanj, med njimi zlorabe uradnega položaja, oškodovanja javnih sredstev ter opustitve dolžnega ravnanja oz. nevestnega dela v službi, so pojasnili na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Ovadenim očitajo, da so Alstomu omogočili protipravno pridobitev premoženjske koristi. Povzročeno škodo ocenjujejo na 350 milijonov evrov plus obresti.

Po navedbah Solidarnosti je bilo leto 2009, ko so vlado sestavljali tudi Pahor, Križanič in Lahovnik, odločilno leto za investicijo v Teš 6. Pri tem pa ne gre le za politično vlogo, saj je vlada hkrati delovala tudi kot skupščina HSE. »Ne govorimo o bolj ali manj neoprijemljivi politični odgovornosti, ampak tudi o dejanjih oseb, ki so imele vlogo v konkretnem državnem podjetju,« je poudaril predsednik stranke Uroš Lubej.

Gorazd Marinček je spomnil, da je prišlo v letu 2009 po odločitvi nadzornega sveta HSE do bistvene podražitve projekta Teš 6, in sicer s slabih 600 milijonov evrov na 1,43 milijona evrov. Taka sprememba se ne bi smela zgoditi brez potrditve skupščine družbe HSE, torej vlade, je poudaril. Ovadena trojica - Pahor je bil takrat predsednik vlade, Križanič in Lahovnik pa ministra za finance oz. gospodarstvo - pa je s tem opustila dolžno ravnanje.

Vlada bi morala, tako Marinček, naročiti revizijo razvojnega programa. Namesto tega pa so prekoračili pooblastila z dejanji, ki so omogočila izvedbo projekta, ki ni imel potrditve skupščine.