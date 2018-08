Komentar: Vihar sredi Trumpovih neviht

Donald Trump je torej skušal prek svojega tedanjega odvetnika Michaela Cohena pred predsedniškimi volitvami 2016 pomesti pod preprogo izpovedi pornozvezde in Playboyeve zajčice o razmerju z njim, tako da je ukazal, naj se prvi za molk plača 130.000 dolarjev, od druge pa za 150.000 dolarjev posredno odkupi avtorske pravice za neobjavljeni ekskluzivni intervju o aferi. Tako vsaj trdi Cohen, ki naj bi si v zameno za sodelovanje s tožilstvom izposloval nižjo kazen za svoje finančne malverzacije in za dvakratno kršenje zvezne zakonodaje o financiranju volilnih kampanj, kar je storil z omenjenima neprijavljenima plačiloma damama sumljivega slovesa. V protitrumpovskem taboru so včeraj veselo razpredali o viharju nad Belo hišo, ker je praktično sočasno s Cohenovim priznanjem v torek prišla še obsodba Trumpovega nekdanjega šefa kampanje Paula Manaforta zaradi finančnih prevar. Skrivanje madežev preteklosti je sicer običajna praksa med kandidati, pri čemer je imel Trump še nepolitični in nekampanjski razlog – soprogo Melanio namreč. Naj se ob njegovih aferah zdi še tako čudno, se je težko znebiti občutka, da je soproga edina oseba, do katere ameriški predsednik kaže nekaj (straho)spoštovanja, četudi morda kot pokoro za vse pretekle grehe in zaradi politične odvisnosti od zveze z njo. A kakor koli že razumemo domnevno plačevanje za molk omenjenima akterkama in kršenje volilne zakonodaje, se iz njiju ne bo izcimila obtožnica proti aktualnemu predsedniku, saj formalnopravno praktično ni mogoča. Mogoč je le politični postopek za odstavitev pred kongresom, kar pa je trenutno enako neverjetno, saj republikanska večina v obeh domovih Trumpu zaradi takšnih obtožb ne bo obrnila hrbta. Demokrati so zato izračunali, da se afero bolj splača izkoriščati v boju pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Šele če bi takrat republikancem odvzeli večino v predstavniškem domu in morda še senatu, bi Trumpa doletel poskus političnega odstavljanja.