Po kritikah nevladnih organizacij zaradi napovedane ureditve dodatnega pasu za avtomobiliste na Dunajski cesti so se na ljubljanski občini odločili za taktičen umik. Še pred dvema mesecema so zatrjevali, da bodo upoštevali ureditev, predlagano v prometni študiji projektantske družbe PNZ, ki predvideva širitev Dunajske ceste proti središču mesta v tripasovnico na račun parkirnih mest ob vozišču nasproti Gospodarskega razstavišča, danes pa pravijo, da gre zgolj za idejno zasnovo in da o širitvi na tem odseku ne razmišljajo. »Po prenovi Parmove in ulice Bežigrad bomo lahko ocenil