Zasegli so renault scenic, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

O nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila so bili novomeški policisti obveščeni tudi nekaj pred polnočjo. Občan jih je obvestil, da na cesti med Mirno Pečjo in Novim mestom voznik naglo zavira in pospešuje z vozilom ter obrača vozilo z ročno zavoro. Policisti so takoj odšli na kraj in izsledili voznika, ki je vozil golfa. Kršitelj znakov policistov, s katerim so ga ustavljali, ni upošteval, nadaljeval je vožnjo, avtomobil ustavil in peš pobegnil. Policisti so ugotovili, da gre za mladoletnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Avtomobil so zasegli in tudi o tem kršitelju obvestili sodišče.