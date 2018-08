Po prvih rezultatih preiskave grških gasilcev je prebivalec nehote sprožil požar 23. julija in sicer na hribu nad najhuje prizadetim območjem. Ker ni dobro pogasil gorišča, je močan veter razpihal žerjavico in ogenj se je nato hitro razširil, je razvidno iz poročila gasilcev, ki so ga v torek objavili grški mediji.

A katastrofa se je zgodila tudi zaradi pomanjkljivega števila gasilcev, gasilskih vozil in letal za gašenje, saj so bili v istem času zaposleni s požarom zahodno od Aten. Težave so bile še v koordinaciji ter z zamudo pri razglasitvi evakuacije za ogrožena območja, povzema poročilo nemška tiskovna agencija dpa.

Grško pravosodje je sicer uvedlo ločeno preiskavo katastrofe. V požaru, ki je med drugim opustošil letovišče Mati blizu Aten, je bilo uničenih ali huje poškodovanih več kot 4000 stavb. Več oseb se še zdravi v bolnišnicah.