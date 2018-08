Požar je izbruhnil v nedeljo popoldne v borovem gozdu, preventivno pa so evakuirali dve vasi in samostan. Na območju ognjenih zubljev so za promet tudi zaprli glavno, 180 kilometrov dolgo cesto skozi otok. Policija je ljudi s severa otoka, ki bi želeli odpotovati, pozvala, naj potujejo s trajekti, ki so delali vso noč.

Na Evii je zagorelo slab mesec dni po uničujočem požaru blizu Aten, v katerem je umrlo 94 ljudi.