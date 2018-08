V četrtek bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 34 stopinj.

Obeti: V petek bo sprva dokaj sončno, čez dan pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale nevihte, ki se bodo zavlekle v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Vročina bo popustila.