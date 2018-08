Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

Verjetnost za vročinske nevihte bo majhna V torek in sredo bo sončno in vroče. Verjetnost za popoldanske ali večerne vročinske nevihte bo majhna. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje topel in razmeroma suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine: Danes in jutri bo povečini sončno, popoldne bo predvsem v Alpah nastalo nekaj neviht. V Kvarnerju in pod Velebitom bo pihala burja.