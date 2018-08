Uradniški pogum

Slovenija je dočakala pogumno sodno odločitev s področja tujske zakonodaje in migracij! Župani stranke SLS, ki so v potu lastnega obraza in z lastnimi denarnicami branili zmedene Kubance, ki so v državo vstopili na nelegalen način, pa se še niti ne zavedajo, kaj so pomagali doseči socialdemokratskemu županu Bovca Valterju Mlekužu, ki je Kubance branil prvi. Po tem, ko je SLS Slovenijo oblepila s predvolilnimi plakati proti »Ahmadu«, so strankini župani izvedli salto mortale: odslej bo lahko vsak na meji prijeti migrant brez ustreznih dokumentov, ki ga bodo hoteli oglobiti s 500 evri (kar se zgodi vsem Iračanom, Afganistancem in preostalim prebežnikom, ki z zadnjimi evri družinskih prihrankov preplavajo Kolpo), policistom rekel, naj račun pošljejo kar SLS. Sodišče v Novi Gorici je namreč odločilo, kar so trdili tudi župani SLS: da takšne globe za obubožane prišleke iz držav tretjega sveta niso humane.