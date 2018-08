Ko so se po pozivu odpravili na kraj prijave, so ugotovili, da je bila za dejanje odgovorna močno vinjena 33-letnica, ki jih je pričakala na terasi. 24-letno natakarico je namreč prosila za številko taxi službe, slednja pa je ni imela in stranko napotila na bližnje postajališče. 33-letnika je zatem odšla, a se je kmalu vrnila nazaj in natakarici v glavo vrgla predmet, ki jo je poškodoval.

Storilka je bila ob prihodu policistov močno vinjena, a je v postopku vseeno sodelovala. Pri sebi ni imela nobenega osebnega dokumenta, zato so jo pridržali. Ugotovili so, da prebiva v Kopru, sledi pa ji kazenska ovadba.