Stolpnica se nahaja v severozahodnem delu mesta, neposredno ob obali Finskega zaliva in okrog devet kilometrov proč od zgodovinskega središča mesta, tako da ne kvari vedute slednjega. Graditi so jo začeli leta 2012, pri gradnji sodeluje okrog 600 ruskih in tujih podjetij oziroma 20.000 ljudi iz 18 držav, piše v objavah na uradni spletni strani stolpnice, ki se nahaja na spletnem naslovu https://lakhta.center/.

Za gradnjo stolpnice stoji ruski energetski velikan Gazprom, ki bo tudi zasedal velik del prostorov, v njej bo namreč novi sedež podjetja. Preostali prostori bodo namenjeni za javne namene, med drugim za znanstveni in izobraževalni center, športni in zdravstveni center, planetarij, kongresni center in razgledno nadstropje, s spremljajočimi trgovinami, restavracijami in drugimi storitvenimi dejavnostmi. Posebnost stolpnice je v tem, da se njeni deli sukajo okrog središča v konični vrh. Od tal do vrha se zasukajo za 90 stopinj. Skupna teža stavbe znaša 670.000 ton, njeni pilotni stebri z dvometrskim premerom segajo 82 metrov globoko v tla.