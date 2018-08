Zgodovina teraca sega stoletja nazaj, toda nove barve in izboljšave v izdelavi so ga ponovno povzdignile v iskan sodobni material, idealen za minimalistično urejen interjer. Teraco je pravzaprav kompozitni material, ki ga lahko uporabljamo za talne obloge, oblaganje sten, kuhinjske pulte … Vsebuje delčke različnih materialov, od stekla do granita, ki jih drži skupaj vezivo – beton ali epoksijeva smola. Ko je teraco položen oziroma vlit na želeno površino, ga zgladijo in spolirajo.

Eleganten in trajen material Zaradi svoje lepote in elegance je teraco vse bolj priljubljena izbira. Zaradi mešanice delcev v materialu in barv po izbiri je unikaten in idealna podlaga za dizajn prostora. Teraco je v sodobnem industrijskem dizajnu elegantnejši od betonskih tal ter zaradi svojega posebnega pikastega videza pomaga ublažiti strogi videz. Nikakor ne smemo pozabiti na njegovo trajnost. Gre namreč za zelo odporen material, ki se le težko odkruši – a če slučajno se, je popravilo enostavno. Poleg tega zaradi lisastega videza na njem ne opazimo prask ali drugih majhnih poškodb.

Izvirni videz in okolju prijazna izbira Zaradi spektra barvnih delcev, ki jih uporabijo pri izdelavi, je videz teraca povsem unikaten. Po želji je lahko nevtralne barve ali barvit in ker ga vlijejo na prostor, je mogoče z njim ustvariti tudi zanimive dizajne. In ne samo za tla, iz teraca so lahko še kuhinjski pulti, obloge nad pulti, kopalne kadi, pomivalna korita in celo pohištvo. Veliko tal iz teraca je izdelanih iz okolju prijaznih recikliranih kamnitih, steklenih, marmornih ali porcelanskih delcev, ki dajejo še posebno vabljiv videz. Ker je teraco površinsko obdelan s premazom, je odporen na plesen in alergene – enostavno ga čistimo z vodo in ne potrebujemo niti čistilnih sredstev. Odlično zadržuje toploto, zaradi česar je idealen za domove s talnim ogrevanjem.

Visoki stroški polaganja Na žalost je teraco eden izmed materialov, ki so dragi za polaganje. Cena je odvisna od tega, kakšni delci ga sestavljajo, in kako barvit je. Če vas skrbijo stroški, se pri izbiri omejite na steklo ali granit, medtem ko so agregatni materiali dražji. Tudi polaganje ni poceni, saj gre za kompleksno delo, ki naj ga opravi izkušen polagalec – nikar se polaganja ne lotite sami! Priprava tal je ključnega pomena za uspešno vgradnjo. Teraco zahteva poravnano podlago, ki preprečuje razpoke in ga od spodaj ščiti pred vlago.