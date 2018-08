»Gre za velik nesporazum med Alijem in mano. Sem pacifist in znanstvenik. Moji dosežki so že veliko prinesli tej državi in svetu,« je pred senatom ljubljanskega okrožnega sodišča danes dejal obtoženi 55-letni francoski državljan dr. Michel Stephan, ki mu tožilstvo očita napeljevanje k umoru nekdanjega sodelavca s Kemijskega inštituta dr. Janeza Plavca in promet z orožjem. Napeljeval naj bi iraškega državljana Alija H. R. R., ki živi v Sloveniji. Neuspešno, saj je nekdanji iraški policist njun pogovor posnel in obvestil slovens