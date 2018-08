Priprave na označevanje meje s Srbijo so se pričele na poziv kosovskega premierja Ramusha Haradinaja in sicer s pripravo faktografskih dokumentov in oblikovanjem strategije, je dejal predsednik vladne komisije za demarkacijo meje Shpejtim Bulliqi.

V zadnjem času so se namreč pojavile ugotovitve, da so se meje ponekod spremenile. Spremembe pa je treba zajeti v dokumentaciji, je dodal.

Prvi podpredsednik srbske vlade je danes v odzivu dejal, da je Kosovo enostransko razglasilo samostojnost, a da o demarkaciji ne more odločati na isti način. »Ne bo nikakršnih korakov tej smeri, dokler se ne doseže dogovor,« je dejal Dačić na novinarski konferenci.

Pojasnil je, da so se večkrat zavzeli za kompromis, ampak da se mora druga stran odločiti, kaj si želi. »Želimo si rešitve, ki bo najboljša za vse,« je dejal. Naprej pa se bodo pogajali na septembrskem srečanju, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Po poročanju prištinskih medijev bosta kosovski predsednik Hashim Thaci in njegov srbski kolega Aleksandar Vučić o spremembi meje predvidoma spregovorila na prihodnjem srečanju v Bruslju.