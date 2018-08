»Po zadnjem izpadu Aleksandra Vučića, ki je primerjal Hrvaško in Hitlerjevo Nemčijo, je tudi zgolj razmišljati o krepitvi odnosov med državama nemogoče,« je Jutarnji list navedel izjave visokega hrvaškega uradnika.

Ta je povedal, da bo za nedoločen čas sledila globoka ohladitev odnosov s Srbijo, kar pomeni, da hrvaška predsednica ne bo obiskala Srbije, čeprav ima Vučićevo vabilo. Prav tako nekaj časa ni pričakovati niti srečanj višjih vladnih predstavnikov obeh držav.

Vučić je v soboto, na predvečer hrvaškega dneva zmage in domovinske hvaležnosti, operacijo Nevihta primerjal s holokavstom. »Hitler je hotel svet brez Judov, Hrvaška, njena politika, pa je hotela Hrvaško brez Srbov, ker so, kot so dejali, ogrožali hrvaško nacionalno bit,« je dejal Vučić. Hrvaško Nevihto, s katero se je končala vojna na Hrvaškem, je Vučić označil za etnično čiščenje in zločin.

Po ocenah vira iz hrvaškega državnega vrha, s katerim se je Jutarnji list pogovarjal v ponedeljek, je Vučić s svojimi izjavami populistično zaostril razmere.

»Srbsko vodstvo je strašno razburila navzočnost Izraela in ZDA na obeleženju Nevihte, saj oblasti v Beogradu tamkajšnjo javnost že dolgo prepričujejo, da ima Srbija vse več zaveznikov. Nato pa nad Kninom vidijo izraelske pilote in vsem je jasno, da to ni res, temveč da je Hrvaška v mnogo boljšem položaju,« je povedal visoki uradnik.

Kot je še ocenil, ima Vučić poleg tega še notranji problem, priznanje Kosova, »in zato srbsko javnost kupuje s takšnimi nacionalističnimi izpadi«.