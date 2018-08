Zgrabite torej mehčalec in preverite, kako lahko ustvarite prav prijeten pralni kotiček, kjer vam pranje perila ne bo odveč.

Na območju z velikim prometom Ko izbirate prostor, kjer bi uredili pralnico, upoštevajte, kje po hiši najpogosteje hodite in kakšne so življenjske navade vaše družine. Pralnica naj bo v bližini kuhinje, kjer lahko stroj polnite in praznite med kuhanjem večerje in nadzorovanjem svojih šolarjev, ko pišejo domačo nalogo. Prostor blizu kuhinje ali kopalnice je primeren tudi zato, ker so tu že napeljane cevi ali pa je treba vodovodno napeljavo le nekoliko podaljšati. V manjših hišah ali stanovanjih je pralni prostorček priporočljivo urediti v omari na hodniku; sušilni stroj preprosto postavimo nad pralnega in tako privarčujemo prostor.

Naj bo primerne velikosti Pralnica bi morala biti dovolj velika, da v njej brez težav razvrščamo in peremo perilo, ne pa prevelika, da se ne spremeni v zmešnjavo različne navlake. Poskrbimo, da jo sproti pospravljamo, in v njej ne hranimo različnih stvari, za katere odlagalnega prostora ne najdemo drugje. Vanjo nikakor ne sodijo stari časopisi, električni podaljški, oblačila, ki jih nameravamo (nekoč) podariti itd.

Pametne rešitve za shranjevanje Pralnico opremimo z nekaj kosi pohištva, kjer hranimo pralne pripomočke in umazano perilo. Slednjega lahko spravljamo v izvlečno omarico (ali dve omarici – belega in pisanega posebej), medtem ko pralni prašek, mehčalec, sredstvo za odstranjevanje madežev in podobno shranjujemo na priročnih policah ali v stenski omarici s poličkami in predali. Dodamo lahko tudi visoko omaro za hranjenje likalne deske in izvlečno držalo za obešanje in sušenje občutljivega perila.

Izberite na vodo odporne materiale Varovanje tal in pultov pred vlago je v pralnici nujno, ko premeščamo vlažno perilo iz pralnega stroja v sušilnik ali pa v umivalniku namakamo oblačila z veliko madeži. Tla naj bodo obvezno odporna na mokroto, zato so najprimernejši materiali kamen, vliti beton, keramične ploščice, linolej ali vinil. Tudi stene morajo biti zaščitene pred vlago, zato jih obložite s ploščicami ali jih pobarvajte z vodoodporno barvo, da jih brez težav pobrišemo.

Pravilna razsvetljava Idealno je, če ima pralnica okno, da jo lahko prezračimo, a v precejšni večini hiš in stanovanj to ni mogoče. Če je prostor brez naravne svetlobe, poskrbimo za dobro umetno razsvetljavo. Poleg osrednje stropne luči namestimo dodatne svetilke pod viseče omarice oziroma nad pult, kjer razvrščamo perilo, ali nad umivalnik. Zelo primerni in učinkoviti so tudi svetlobni led-trakovi, ki jih preprosto pritrdimo ali prilepimo na spodnji rob omaric.