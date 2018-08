Vojaki so bili ubiti oziroma jih pogrešajo po spopadih v središču mesta Gazni in okrožjih istoimenske province, so še navedli po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Dodali so, da so okrepitve na poti iz Kabula v Gazni. Tudi iz urada predsednika Ašrafa Ganija, ki je o razmerah govoril z lokalnimi oblastmi, so sporočili, da je odredil dodatne sile. Pretekle okrepitve so sicer v zasedah zajeli talibani.

Ti so na Twitterju zapisali, da so vse ceste v Gazni njihove sile blokirale in da ne bodo pustili niti ene enote v mesto.