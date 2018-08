Latok I, 7145 metrov visoki vrh v osrednjem Karakorumu, slovi po skrajni tehnični zahtevnosti. Konec letošnjega junija so iz njegove severne stene reševali člane južnokorejske odprave, mesec dni pozneje se je tam smrtno ponesrečil ruski alpinist Sergej Glazunov, njegovega soplezalca Aleksandra Gukova pa so iz stene v dramatični helikopterski akciji rešili hrabri pakistanski oficirji. Poleg še ene tričlanske ruske odprave je z vzponom v severni steni poskušala tudi slovensko-britanska odprava Choktoi 2018 z vodjo Alešem Česnom in soplezalcema Luko Stražarjem in Tomom Livingstonom. Po severnem razu so nameravali preplezati novo smer oziroma, kot je povedal Česen ob odhodu v Pakistan, z ledenika Choktoi najti najlažji prehod na vrh.

V preteklih 40 letih se je z Latokom neuspešno spopadlo 25 alpinističnih odprav, Česnu, Stražarju in Livingstonu pa je končno uspelo: 9. avgusta so po petih dneh plezanja v prvenstveni, 2400 metrov dolgi smeri stopili na vrh gore. To je šele druga odprava, ki je osvojila vrh Latoka I, davnega leta 1979 ga je kot prva, sicer preko južne stene, preplezala japonska odprava. Iz Pakistana je Česen v telefonskem pogovoru s predstavniki PZS, ki je sofinancirala odpravo, opisal potek vzpona. Naveza je konec julija opravila dva aklimatizacijska vzpona na okoliške vrhove, potem pa je morala zaradi slabega vremena dva tedna čakati v baznem taboru. »Petega avgusta smo sredi noči vstopili v severni raz in do višine 6500 metrov plezali v tem območju, nato pa zavili desno proti sedlu med Latokom I in Latokom II,« je povedal Aleš Česen. »Peti dan plezanja smo dosegli vrh Latoka I. V nadaljnjih dveh dneh napornega, nočnega sestopanja smo dosegli vznožje gore.«

Luka Stražar je povedal, da je večina plezanja potekala v strmem ledu in snegu, ki so ga prekinjale krajše skalne pregrade. »Glavna težava so bili dolžina smeri, nepregledni prehodi in odločitve, kako vse skupaj povezati v varno celoto,« je dejal Luka Stražar in dodal, da snežne razmere v steni niso bile idealne. Prvenstveno smer so poimenovali Česen-Livingstone-Stražar, njeno težavnost pa so ocenili z ED+, povišano najvišjo stopnjo francoske šeststopenjske lestvice.