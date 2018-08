Spomladi smo že poročali o načrtih, po katerih naj bi v prihodnjih letih na balkanskem območju, bogato obdarjenem z gorskimi rekami, ob tisoč obstoječih zgradili še skoraj 3000 novih hidroelektrarn in z jezovi ter s poplavljanjem zemljišč povzročili nepopravljivo okoljsko škodo. Tretjina teh projektov je načrtovana v zaščitenih območjih velike biološke raznovrstnosti, več kot sto naj bi jih zgradili celo v nacionalnih parkih. Evropska banka za obnovo in razvoj in Evropska investicijska banka sta za gradnjo teh hidroelektrarn že zagotovili 727 milijonov evrov kreditov.

Evropske okoljevarstvene organizacije načrtovanim projektom aktivno nasprotujejo, pri tem jih podpira tudi Patagonia, ameriška proizvajalka športne opreme, ki že leta javno nasprotuje domnevno zeleni hidroenergiji v ZDA. Za ohranitev divjih rek se intenzivno zavzema tudi gibanje Balkan River Defence, kajakaški aktivisti pod vodstvom bivšega olimpijca Roka Rozmana. Lani in predlani so veslali po najbolj ogroženih rekah na Balkanu in priredili 20 predstavitev problematike. Septembra gredo s kajaki na novo veslaško turnejo od Albanije do Slovenije.

Prvo avgustovsko soboto je Balkan River Defence pripravil akcijo na reki Soči. Med Srpenico in Trnovim je 300 ljudi v kajakih in raftih s transparenti protestiralo proti načrtu družbe Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) za gradnjo hidroelektrarne s 40-metrskim jezom na reki Učji. Udeleženci so podpisali zahtevo za umik načrtov gradnje na Učji in za energetsko izrabo zgornje Soče. Čeprav je Soča s pritoki gorvodno od Tolmina zavarovana že od leta 1976 in z gradnjo ne soglaša nobeno od pristojnih ministrstev, v SENG pravijo, da se ne nameravajo umakniti, Rozmanovo prizadevanje pa so označili za »propagando z očitnim ciljem«.

Soča že ima sedem velikih jezov, njeni pritoki v Sloveniji pa so zajezeni z 20 malimi hidroelektrarnami. Z energetskega vidika bi bila HE na Učji s povprečnim letnim pretokom manj kot en kubični meter na sekundo povsem nesmiselna. V medijih se je pojavila ocena, da naj bi bila investicija v ta projekt vredna 55 milijonov evrov in Rozman vidi v vztrajanju SENG zgolj »način za masten zaslužek lokalnih politikov samodržcev, gradbincev in SENG«.

Na drugi strani so zunanje dejavnosti na tem območju ne le velik potencial, ampak živa realnost. Nad Učjo je zelo priljubljen zipline, blizu Učje so odlične možnosti za soteskanje (Sušc, Globoški potok), s Stola (planine Božca) v Žago vodijo imenitni gorskokolesarski spusti. »Soča s pritoki je ena najbolj znanih rek v Evropi, na področju turizma na prostem pa pomembno prispeva v proračun lokalnega gospodarstva,« pravi Rok Rozman. Po raziskavi podjetja za trajnostni razvoj Stritih iz leta 2013 je turizem v vsem porečju Soče zagotavljal 11 odstotkov delovnih mest, z rekreacijo na vodi so zaslužili približno 80 milijonov evrov, proizvodnja elektrike pa je pridelala 70 milijonov.

»Naš namen je dialog za dosego upoštevanja večine,« pravi Rozman. »Preprosto se preštejmo in glasujmo, kdo je za jez in kdo proti, a tako, da ena oseba predstavlja en glas, ne pa, da so glasovi pomnoženi z vplivom posameznikov.« Kot še pravi vodja gibanja Balkan River Defence, se domačini zavedajo dogajanja. »Kanjon Učje je na tektonski prelomnici in umestitev jezu tja bi bila tempirana bomba. Žagarji vedo, da so lokalni veljaki in SENG pripravljeni za dodaten zaslužek tvegati njihovo varnost. To je podlo in v Žagi so jasno proti, tako kot je proti tudi večina ljudi iz Trnovega in Bovca.«