A1 je pred kakšnim mesecem tudi v Sloveniji predstavil svoje storitve za pametni dom. V osnovi gre za naprave oziroma kombinacijo naprav, namenjenih izboljšanju varnosti na domu ali ki zgolj samodejno opravljajo nekatere naloge, ki uporabnikom vzamejo zgolj trenutek, kot je prižiganje in ugašanje luči, a na dolgi rok ukradejo precej časa. Ponudba takšnih naprav in storitev je danes na svetovnem trgu pestra, kdor ima dovolj globok žep, pa se lahko odloči tudi za celostne rešitve, ki popolnoma avtomatizirajo dom. Takšne večinoma zahtevajo velike posege, zaradi česar se ljudje zanje najpogosteje odločajo med obsežnejšimi prenovami oziroma ob novogradnji. Za tiste, ki nimajo tako zapletenih potreb ali pa želijo zgolj preveriti, ali jim katere od storitev pametnega doma koristijo, so enostavnejše rešitve, kot jo ponuja A1, bolj privlačne.

Trije paketi po sprejemljivi ceni

A1 ima trenutno v ponudbi tri predpripravljene pakete. Najosnovnejši paket »Nadzor« vključuje notranjo spletno kamero in prehod A1 Smart Home. Ta naprava spominja na nekakšen modem ali usmerjevalnik in je eden od ključnih gradnikov celotnega sistema, saj se druge naprave povezujejo z njo. Paket »Varnost« poleg prehoda in notranje kamere vključuje večnamenski senzor, ki zaznava gibanje, svetlobo in temperaturo, ter pametni senzor za vrata in okna, ki zazna, kdaj se ta odprejo. Paket »Udobje« je namenjen predvsem večjemu nadzoru in avtomatizaciji doma ter vključuje prehod in večnamenski senzor, pametno vtičnico in pametni termostat.

Osnovna cena storitve znaša 4,99 evra na mesec, vključuje pa aplikacijo, s katero lahko nadziramo in upravljamo pametne naprave, kjer koli imamo spletno povezavo, umetno inteligenco, ki se uči in prilagaja delovanje komponent pametnega doma navadam uporabnika, ter varen prostor v oblaku, kjer se shranjujejo izbrani posnetki kamere in drugi podatki. Naprave prvih 24 mesecev uporabnik odplačuje z mesečnimi obroki oziroma jih kupi z enkratnim plačilom. Kdor se odloči za mesečno odplačevanje, prvih 24 mesecev odšteje 10,99 evra za paket »Nadzor«, 13,99 za paket »Varnost« in 14,99 za paket »Udobje«, po poteku 24 mesecev pa mesečni strošek znaša zgolj še 4,99 evra za storitev. Da naprave delujejo, je seveda treba imeti tudi spletno povezavo katerega koli ponudnika. Storitev ni omejena na naročnike omrežja A1.