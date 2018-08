V zunanjepolitičnem odboru ameriškega senata so v četrtek zaslišali kandidatko za veleposlanico Združenih držav v Sloveniji, 58-letno podjetnico iz Alabame Lyndo Blanchard, ki je doma znana po uspešnem nepremičninskem poslovanju, tudi po svetu pa po humanitarnem delu z otroki ter osebami s posebnimi potrebami. Blanchardova je zaslišanje prestala uspešno, potrditi pa jo mora še senat, kar je bolj kot ne formalnost.

Na krajši predstavitvi v senatnem odboru je Blanchardova dejala, da se zaveda, kako zelo pomemben je položaj, za katerega kandidira, za prvo damo ZDA. Obenem pa je priznala, da ob prihodu v Slovenijo ne bo poznavalka in da se bo zato učila tako od slovenskih strokovnjakov z vseh področij kot od tistih na ameriškem veleposlaništvu. Dejala je, da je Slovenija zanesljiva partnerica ZDA, da pa je mogoče odnose izboljšati na številne načine. »Glede na to, da je petdeset odstotkov slovenskega gospodarstva v državni lasti ali pod državnim nadzorom, obstajajo priložnosti za povečanje vlaganj,« je dejala. Spodbujala bi privatizacijo in deregulacijo v Sloveniji, kar bi po njenem pripomoglo k povečanju dvostranske trgovine in možnostim za ameriške investicije. Napovedala je tudi neposredni dialog s slovensko javnostjo.

Med drugim je omenila, da je Slovenija kot članica Evropske unije in zveze Nato podprla mnoge ameriške pobude po svetu, med drugim misije v Iraku in Afganistanu, ter igrala pozitivno vlogo na Balkanu, obenem pa, da varuje človekove pravice in zagovarja državljanske svoboščine doma in po svetu.

Blanchardova bo ob pričakovani potrditvi na položaju nasledila veleposlanika Brenta Hartleyja, ki je že zapustil Slovenijo. Bo druga ženska na položaju po Nancy Ely-Raphel. Bo tudi druga nekarierna ameriška veleposlanica po kratkem obdobju služenja veleposlanika Yousifa Ghafarija, ki je zdaj častni konzul Slovenije v Michiganu. ZDA so imele doslej osem veleposlanikov v Sloveniji.

Na zaslišanju je Blanchardova razkrila še nekaj osebnih podatkov: da se je poročila pri devetnajstih letih in da je diplomirala v četrtem desetletju življenja, »ko smo si to končno lahko privoščili«. ba