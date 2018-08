Kot je na družbenem omrežju Facebook zapisal italijanski premier Giuseppe Conte, je podjetje Autostrade per l'Italia odgovorno za »hudo tragedijo, ki je posledica zrušenja viadukta«. Po besedah italijanskega premierja nobena ponudba za ponovno izgradnjo viadukta ne more nadomestiti odgovornosti za nesrečo. Dodal je, da povzročene bolečine ni moč izmeriti.

Vlada v Rimu je še napovedala, da bo okrepila nadzor in pristojnosti inšpektorjev na ministrstvu za infrastrukturo ter prisilila zasebne upravitelje avtocest, da bodo več vlagali v vzdrževanje cest.

Italijanska civilna zaščita je medtem sporočila, da po zrušenju viadukta pogrešajo še pet ljudi. Pred tem je bilo po podatkih oblasti pogrešanih med 10 in 20 ljudi. Število pogrešanih so znižali, potem ko so se nekateri, ki so veljali za pogrešane, javili svojim družinam.

Reševalci so danes nadaljevali iskanje pogrešanih. Viadukt Morandi se je zrušil med hudim neurjem, ko je v globino 45 metrov skupaj z njim zgrmelo okoli 35 avtomobilov in trije tovornjaki. Novih smrtnih žrtev ali preživelih niso našli, tako da ostaja uradni podatek o najmanj 38 mrtvih in 15 poškodovanih, 11 poškodovanih ostaja v bolnišnicah.