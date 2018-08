Kar počenja italijanski predsednik vlade, je cirkus. Kaj pomaga vsa ta medijska gonja, če pa je nepovratno mrtvih 40 ljudi? Pomeni to, da si pač nabira volilne glasove tistega širšega dela populacije, ki ne ve za profesionalno izvajanje vodenja države in tudi nadzora. Sploh pa je amatersko razlaganje, kdo vse je kriv, če niso jasi vzroki porušitve. Vzroki pa bodo neustrezen nadzor in nesanirano odpadanje betonskega dela konstrukcije, ki ščiti jekleno armaturo pred korozijo in ki prevzema tlačne sile. Porušil se je tudi navpični nosilni steber, ne le horizontalni del mostu, kar je lahko posledica posedanja oziroma propadanja dela temelja.

Problem jekla v bližini morja je nadpovprečna izpostavljenost koroziji, ki jo povzroča sol v zraku, dežju, vetru.

Tragedija je šolski primer doktrine groba. Za probleme, za katere je jasno, da obstajajo, se bodo ključni v sistemu premaknili, ko bo naenkrat dovolj mrtvih. Kar kaže na neresno vodenje države. Na Lampeduso je predsednik EU Baroso prišel položit venec po mesecih utapljanja. Prag je bil 430 na konec tedna, od tega del otrok.

Kako je s tem tukaj? Enako. Za to, da bosta oba predsednika in še kup županov in ministrov začeli razlagati, da se bodo zdaj resno lotili zmanjšanja števila tragedij pri prečkanju tirov, ni dovolj, če je bilo lani v pol leta ubitih 10 oseb, od tega dve mladoletni. To se mora zgoditi naenkrat, odličen primer je kombi šolskih otrok.

In bo oblast omogočila uporabo vseh inovacij, ki jih 16 let blokira.

Zgodba z blokado testiranja najhitrejšega dostopa gasilcev je enaka. Ni dovolj, da nekaj ljudi umre v objektih, da v avtu zgorita 18 in 19 let stari dekleti ali da zaradi prekasnega dostopa umre še več drugih. Ključna točka bo, ko se bo nekdo zaletel v kombi z otroki, ki nato iz poškodovanega ne bodo mogli pobegniti in bodo zgoreli.

V Italiji so posamezniki opozarjali na probleme tega viadukta, vprašanje pa je, ali so mediji to izpostavili. V Sloveniji opozarjam na omenjene norosti 16 let, a je odziv medijev, bi rekel, zelo intimen. Tišina. Nihče od odgovornih ne vpraša jasno, kako se bodo počutili po tem, ko bo njegovo nedelo povzročilo več staršem, da bodo ostali brez otrok.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap