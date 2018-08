»To je obžalovanja vredno, saj izjava temelji na enostranskih obtožbah, ki bi lahko poslabšale trpljenje ljudi na območjih, ki jih je prizadela katastrofa,"« so še sporočili z ministrstva.

Neimenovan predstavnik japonskega ministrstva za zdravje, delo in socialo je medtem dejal, da so se v preteklosti »ustrezno spoprijeli s problematičnimi primeri in da ne vidijo, da bi šlo za razmere, ki bi zahtevale nujen odziv«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Združeni narodi so v četrtek opozorili, da več deset tisoč delavcev, ki opravljajo čistilna dela v jedrski elektrarni v Fukushimi, ki je bila poškodovana po rušilnem potresu leta 2011, izkoriščajo in izpostavljajo škodljivemu sevanju.

»Med delavci, ki so jih najeli za dekontaminacijo Fukušime, so glede na poročila delavci migranti, prosilci za azil in brezdomci,« so sporočili poročevalci ZN za nevarne odpadke, sodobno suženjstvo in zdravje, Baskut Tuncak, Urmila Bhoola in Dainius Puras.