»Turistični razvoj gradimo na treh stebrih, prvi je aktivni turizem, kamor vključujemo terme, pohodništvo in kolesarstvo, drugi je kulinarični turizem s kulinarično vinsko cesto, tretji steber pa je kulturni turizem, za razvoj katerega je v tako majhnem mestu, kot je naše, potrebnega precej poguma in potrpljenja,« pravi lendavski župan Anton Balažek. »S festivalom Poleti v Lendavo, ki od 22. junija do sredine septembra ponuja več kot 170 prireditev s področja glasbe, filma, gledališča, folklorne dejavnosti, likovne umetnosti in literature, nagovarjamo zlasti lokalne prebivalce in turiste, ki že sicer prihajajo k nam, a verjamemo, da jih bomo z bogatim kulturnim dogajanjem privabili še več,« dodaja Balažek.

V prid razvoju kulturnega turizma priča tudi dejstvo, da Lendava ni več anonimna turistična destinacija, saj samo stolp Vinarium na leto obišče 100.000 obiskovalcev, tudi Terme Lendava in druga termalna zdravilišča v regiji so dobro obiskani, ne nazadnje pa bo lendavski grad s ciklom razstav Velikani likovne umetnosti zagotovo tudi letos privabil vsaj 30.000 obiskovalcev, razmišlja lendavski župan, ki je prepričan, da so se že umestili na turistični zemljevid srednje Evrope. »Na tej poti zdaj iščemo nove izzive in kreativne pristope, ki izhajajo iz naravne in kulturne dediščine ter drugih danosti okolja,« dodaja Balažek.

Evropska kulturna prestolnica 2025

Eden od izzivov je zagotovo kandidatura za evropsko kulturno prestolnico EPK – Lendava 2025. Mesto na stičišču različnih kultur je mesto, kjer je bila natisnjena prva knjiga na sedanjem ozemlju Slovenije. »Kulturna ponudba Lendave se ne ozira na meje in povezuje slovensko, madžarsko, hrvaško, romsko in židovsko kulturno dediščino. Ponujamo multikulturne prireditve s področja glasbe, plesa, gledališča, razstave…« našteva koordinator projekta Dejan Süč. Kot pravi, tečejo priprave v skladu z načrti, trenutno intenzivno vzpostavljajo partnerstva za kandidaturo. Kulturno-turistično ponudbo pa so vsebinsko že osvežili s tri mesece trajajočim kulturnim festivalom Poleti v Lendavo. Poleg koncertov njegovo pestro paleto dopolnjujejo otroške predstave in delavnice, vsak konec tedna projekcije slovenskih dokumentarnih filmov in filmov za otroke. »Obisk je nad pričakovanji, prav tako zadovoljstvo obiskovalcev,« pravi Süč in nadaljuje, da združuje vrhunec poletnega dogajanja v Lendavi Festival Vinarium s tradicionalnimi lendavskimi prireditvami, med katerimi je najodmevnejši etnokulinarični Bogračfest, ki bo 25. avgusta. S pestrim programom vselej pritegne tudi tradicionalna Lendavska trgatev s povorko predstavitve domačih običajev, ki bo 1. septembra.

Prireditve v sklopu Festivala Vinarium, ki se začne danes in bo trajal do 9. septembra, spremlja bogata kulinarična ponudba, začinjena z odličnimi lendavskimi vini, zvečer pa glasbeno-zabavni program. Festival ponuja tudi mladinski program in bogat program za najmlajše, zvečer pa dogajanje vedno popestrijo zveneče zasedbe, kot so Leteći odred, Crvena jabuka, Zmelkoow, Kingstoni, Katalena, in Sara Renar.