Na direkciji so za STA zapisali, da bodo do nedelje izvedli še nekatera dela za zaščito brežine ter čiščenje vozišča in vzpostavljanje pogojev za zagotavljanje polovične prevoznosti, v ponedeljek dopoldne in čez dan bo potekala montaža ograj in prometne signalizacije, ob 17. uri pa bo po napovedih vzpostavljen sistem enosmernega izmeničnega prometa, vodenega s semaforji.

Cesto med Godovičem in Idrijo, ki je glavna prometna žila med osrednjo Slovenijo in območjem Idrijsko-Cerkljanskega, je direkcija na odseku v Zali zaprla 23. julija, potem ko je bila zaradi skal, ki so v preteklih mesecih že padle na vozeče avtomobile, nujno treba izpeljati nekatera sanacijska dela. Gre za prvo fazo urejanja tega nevarnega odseka na povezavi, ki je znana pod imenom Keltika, prihodnje leto pa naj bi sledila gradnja galerije.

V času popolne zapore je promet za osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 tone preusmerjen na državne ceste na relaciji Godovič-Kalce-Logatec-Žiri-Idrija, kjer poteka dvosmerno in je voden s pomočjo začasne prometne signalizacije. Tovorna vozila nad 7,5 tone so preusmerjena na državne ceste na relaciji Kalce-Logatec-Unec-Postojna-Razdrto-Vipava-Nova Gorica-Kanal-Tolmin-Dolenja Trebuša-Idrija. Za intervencijska vozila na nujni vožnji je medtem omogočen obvoz preko občinskih cest.