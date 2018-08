Atletico je včerajšnjo tekmo 74. evropskega pokala začel sanjsko, potem ko je po vsega 50 sekundah mrežo Kostaričana Keylorja Navasa po sijajni samostojni akciji zatresel motivirani Diego Costa. Čudovitemu zadetku ne gre oporekati, a po ogledu posnetkov je jasno, da sta bila branilski dvojec Sergio Ramos in Raphael Varane ob prodoru Atleticovega napadalca preveč neodločna.

Še enkrat se je torej izkazalo, da so začetki sezone težavni tudi za trenerje najbolj uspešnih zasedb, novi trener baletnikov Julen Lopetegui za povrh stopa v trenerske čevlje Zinedine Zidana. Ne pomaga, da je bil med poletjem vpleten v španski selektorski fiasko in prevzema ekipo, ki se je v tem času poslovila od prvega zvezdnika Cristiana Ronalda.

A zasedba 51-letnega Španca, ki je zaigrala v njemu ljubi formaciji 4-3-3, pravzaprav večji del z izjemo nekaterih individualnih napak, ni delovala slabo. Po prejetem zadetku in posledičnem uvodnem krču so dominirali s kar dvotretjinsko posestjo (ob koncu 59 %) in bili redno nevarni v napadu. Karim Benzema je izenačil v 26. minuti po odličnem predložku Garetha Bala, še pred tem je atraktiven poizkus s peto Asensia obranil slovenski vratar pri rdeče-belih Jan Oblak.

Težave v kraljevi obrambi Po uspešno izvedeni enajstmetrovki kapetana Ramosa v drugem delu je Realu uspel delni preobrat in zdelo se je, da imajo aktualni evropski klubski prvaki vse niti v svojih rokah, a si je bočni branilec Marcelo v 79. minuti privoščil neznačilno napako, ki je privedla do izenačujočega zadetka nasprotnika. Krhka obramba tretjeuvrščene ekipe la lige pretekle sezone je od tega trenutka grešila vse pogosteje, posebej pa je bilo to vidno v prvem podaljšku. Pokrivanje ob obeh zadetkih je bilo resnično pod nivojem najboljših. Z napakami je izstopal ravno član francoske zasedbe svetovnih prvakov Varane, kar je najprej omogočilo izjemen zadetek Saulu Niguezu, pred koncem prvega podaljška pa je rutinirano za končnih 4:2 zaključil še Koke. Real Madrid bi se z zmago v statistiki evropskega superpokala s petimi zmagami postavil ob bok Barceloni in Milanu, ki imata tako še naprej zmago več. Po trikratni zaporedni osvojitvi lige prvakov je to prav tako eden redkih evropskih porazov galaktikov. Predvsem španski mediji so hiteli izpostavljati odsotnost Ronalda, Casemiro pa je v luči pomislekov za Marco dejal, da Portugalca seveda pogrešajo, vendar je to preteklost. »Pred tem dejstvom se ne moremo skriti, vsaka ekipa bi ga pogrešala. Toda pri Realu ne iščemo izgovorov, zmagujemo in izgubljamo skupaj. Še naprej popolnoma zaupamo trenerju.«