Zaradi dobrih povezav s Helsinki se je Olimpija tokrat na 1713 kilometrov dolgo pot na povratno tekmo tretjega kroga v kvalifikacijah za ligo Evropa včeraj odpravila z rednim letom, kar je v primerjavi s čarterskim prevozom vsaj za polovico znižalo stroške potovanja, saj je cena vozovnice slabih 700 evrov. V nabito polnem letalu 20 ljubljanskih nogometašev (med njimi znova ni Andreja Vombergarja) na sedežih v zadnjem delu ni vzbujalo nobene pozornosti med preostalimi 160 potniki iz Finske in azijskih držav, jih je pa na letališču v Helsinkih pričakalo nekaj lovcev na avtograme. Očitno je, da sta dve zmagi zelo popravili razpoloženje med igralci in strokovnim štabom, ki vseskozi tišči glave skupaj in kuje taktiko, kako proti Helsinkom ubraniti prednost 3:0.

Vzdušje je zelo sproščeno in optimistično. Enajst posebnih poročevalcev si je lahko po mili volji izbiralo sogovornike za pogovor. Člani zelene odprave so si čas med poltretjo uro dolgim poletom, ki je bil tudi precej nemiren s turbulenco, krajšali z branjem knjig, ki so bile zaradi pisane mednarodne zasedbe igralcev v različnih jezikih, gledanjem filmov na prenosnih računalnikih, igranjem igric, eden celo s pogledovanjem v zapiske za študijske obveznosti in tudi spanjem. V Olimpiji pred tekmo, ki bi ji z napredovanjem v četrti krog prinesla največji uspeh v zgodovini kluba, nič ni prepuščeno naključju. Na čelu delegacije je predsednik kluba Milana Mandarić v družbi svojega osebnega svetovalca Petra Damjanića. »Če bodo fantje igrali tako dobro, kot se z menoj pogajajo za denarne nagrade, ki je visoka za uvrstitev v četrti krog, bodo odigrali dobro tekmo,« je izpostavil Milan Mandarić, ki se bo o usodi trenerja Linte dokončno odločil po tekmah s Helsinki in Mariborom, trenutno pa je z njegovim delom zelo zadovoljen. »Issah je znova prišel k sebi, igra odlično, a tudi če ga ne prodamo, ne bom prav nič žalosten,« je dodal 79-letni poslovnež. Če se bo Olimpija prebila v četrti krog, bi Mandarić za tekmeca raje imel Crveno zvezdo, ki ga je pogosto vabila, da jo prevzame, a Beograjčani so na povratni tekmi v Trnavi premagali Spartak z 2:1 po podaljšku (prva tekma 1:1), zato se obeta dvoboj s slovaškim prvakom, ki igra ostro in trdo.

Ker je ponudba hrane na finskem nacionalnem prevozniku podobno plačljiva kot na nizkocenovnih letih, je fizioterapevt Klemen Pavlinič igralcem ob uri za kosilo razdelil energijske ploščice, da so potešili lakoto do kosila v luksuznem hotelu Crown Plaza, ki je od stadiona oddaljen le deset minut hoje. Nogometašem se sploh ni bilo treba ustaviti na recepciji, saj je klubska predhodnica poskrbela za vrhunsko logistiko, da so ključe svojih sob prejeli že na avtobusu, ki jih je z letališča v oblačnih in mrzlih Helsinkih (17 stopinj Celzija) skozi gost promet mesta s 600.000 prebivalci odpeljal do hotela.

Stadion Telia 5G Areena, ki sprejme 10.770 gledalcev in se skoraj naslanja na sosednji olimpijski stadion, ki ga trenutno prenavljajo, so sinoči preizkusili igralci slovenskega prvaka. Medtem ko pričakujejo 4000 gledalcev, ni bilo na tiskovni konferenci Olimpije niti enega predstavnika finskih medijev. Šestindvajsetletni dribler Asmir Suljić, rojen v Srebrenici, je pravi nogomet začel igrati šele pri 17 letih, pred tem je igral zgolj malega. »Pričakujem zahtevno tekmo. Pomembno je, da bomo spoštovali dogovor iz slačilnice in zaigrali resno od prve minute. Glede na mojo konstitucijo je igranje na umetni travi zame najmanjša težava,« napoveduje Suljić, ki lovi tekmovalni ritem v Olimpiji, potem ko ni igral šest mesecev. Iz tekme v tekmo je boljši, v nedeljo je dosegel prvi gol.

Trener Aleksander Linta je prepričan, da ga Helsinki z ničimer ne morejo presenetiti. »Igrali bodo napadalno in z zmago skušali popraviti vtis s prve tekme. Mi se bomo potrudili, da ne bomo padli v past divjanja po igrišču. Igrali bomo svojo igro, jim vzeli žogo, ker tedaj ne morejo doseči gola,« je taktiko razkril 42-letni Beograjčan.

Verjetna postava Olimpije: Ivačič, Putinčanin, Ilić, Zarifović, Štiglec, Tomić, Avramovski, Kapun, Kronaveter, Savić, Issah.