Za gasilca, ki je v začetku tedna s strehe neke hiše v severnem Londonu rešil papagaja, je bil dogodek precej nenavaden. O tem, kaj je zgovoren ptič počel na strehi in kako se je sploh znašel tam, tuji mediji ne poročajo. Poročajo pa o besedah, ki jih je živobarvna ptica namenila svojemu rešitelju.

Jasno je, da papagaj po treh dneh, ki jih je preživel na strehi, s katere se ni znal rešiti (njegovi lastniki pa mu tudi niso znali pomagati), ni bil dobre volje. A kletvice, ki so mu ušle iz kljuna, so bile še za vsega hudega vajenega gasilca presenečenje. Svojega rešitelja je namreč z besediščem, ki se ga ne bi sramovali niti najhujši gostilniški vulgarneži, »nekam poslal«.

»Papagaj je na strehi čepel tri dni, zaradi česar smo pomislili, da je morda ranjen in se ne more rešiti,« je za britanske medije dejal eden od gasilcev, ki so sodelovali pri reševalni akciji. Izkazalo se je, da je s ptičem vse v najlepšem redu. Ko se je naveličal preklinjanja in psovanja gasilca, je namreč odletel na sosednjo streho, nato na drevo in na koncu k lastniku.

Londonski gasilci se sicer večkrat soočajo z reševanjem živali. Tako s strehe že rešili legvana, pomoč pa so nudili tudi opici, ki se je zagozdila v dimniku in mačjemu mladiču, ki ni znal najti poti iz bobna.