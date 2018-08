S prepletanjem pristopov, postopkov in materialov tekstilne tradicije in sodobne umetnosti se umetnica, ki je svojo umetniško pot je začela v osemdesetih kot članica skupine Linije sile, ukvarja že desetletja. Med drugim je leta 1987 brez dovoljenja pristojnih služb oblekla šestnajst kipov - javnih ljubljanskih spomenikov, med njimi tudi spomenik Borisa Kidriča. Leta 2003 pa je fotografirala in popisala vse zaprte slovenske tekstilne tovarne in izdala glasbeno zloženko Mojca poje slovenske šiviljske, tkalske in predilske.

Vstajniški slogani povzročili razburjenje Na kozjanski razstavi so na ogled nekateri tekstilni izdelki za dom in gospodinjstvo z izvezenimi vstajniškimi slogani, ki so leta 2013 tako razburili skupino neznancev, da so iz galerije ukradli večino razstavljenih del. Predstavljeni so tudi izdelki, kot so lisica, tangice in rožni venec iz pasje in mačje dlake, gobelini in drugi iz projektov Socialdress – Socialna obleka (2006 - 2015), Prava Runotova volna (2016) ter Predvideno je prehodno obdobje (2017).

Dela iz darovane dlake hišnih ljubljenčkov Umetnica je leta 2011 s predenjem in filcanjem pasje ter mačje dlake pritegnila več kot petdeset ljudi iz vse Slovenije k darovanju dlake hišnih ljubljencev za potrebe projekta. Ob razstavi pripravlja tudi dve delavnici za družine z otroki, mladostnike in odrasle, na katerih bodo lahko udeleženci ustvarjali s pasjo in mačjo dlako ter se tako bolje povezali z domačimi živalmi. Prva bo potekala danes, 16. avgusta, ob 16. uri, druga pa v petek, 24. avgusta ob isti uri. Otroci v spremstvu odraslih bodo izdelali kolaž z dodatkom pasje in mačje dlake, mladostniki in odrasli pa se preizkusili v filcanju pasje ter mačje dlake. Dlako svojih hišnih ljubljencev, izčesano s krtačo, lahko udeleženci prinesejo s seboj ali pa uporabijo tisto, ki jo bo priskrbela avtorica.