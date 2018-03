Mačja dlaka za uhane in denarnice

Mačja dlaka je za večino nadloga, ki jim smeti stanovanje, se lepi na oblačila in pohištvo ter pristane celo v naši hrani, se pa najdejo tudi takšni, ki se je dejansko razveselijo. Imajo jo namreč za ekonomičen obnovljivi vir, iz katerega je mogoče izdelati vrsto stvari, obenem dobro vpija maščobe, z njo pa se da obložiti tudi gnezda ptic, pri čemer naj vas dejstvo, da so ptice in mačke naravne sovražnice, ne skrbi, saj imajo ptice, kot tolažijo spletni komentatorji, slab voh in ne bodo vedele, od kod je dlaka prišla. Nad tem, kaj vse se da narediti iz mačje dlake, se lahko čudite ob prelistavanju knjige Crafting with Cat Hair japonskega umetnika Kaorija Cutaje, ki je med lastniki mačk postala svetovna uspešnica, obenem pa je spopularizirala mačjo dlako. Cutaja v njej deli nasvete, kako zbirati dlako, in našteva predloge, kaj narediti iz nje. Predlaga na primer igračke za mačke, lutke, z dlako obogatene šale in denarnice, je pa mačja dlaka, kot je v ameriških televizijskih oddajah dokazovala oblikovalka nakita Flora Davis, primerna tudi za izdelavo obeskov in uhanov. Če se vam ne da plesti modnih dodatkov iz mačje dlake, jo lahko pošljete tudi kateri od družb, kakršna je VIP Fibres, ki vam jo bo oprala, spredla, spletla v izdelek, ki si ga boste zaželeli, in vam ga po pošti poslala nazaj.