Poleg generala so aretirali tudi opozicijskega voditelja Juana Requensesa in polkovnika Pedra Javierja Zambrana. Vsi trije naj bi že v ponedeljek, ko so bili aretirani, stopili pred sodnika.

Francoska tiskovna agencija AFP še poroča, da je Madurova vlada doslej zaradi neuspešnega atentata 4. avgusta z brezpilotnima letaloma aretirala 14 ljudi. Saab je napovedal možnost dodatnih aretacij.

Maduro je odnehal z obtoževanjem za poskus atentata "imperialistov" in podobnih. Sedaj konkretno obtožuje prebivalca Floride Osmana Delgada Taboskyja, ki naj bi vodil teroristično celico in naj bi organiziral atentat. K prihodu v Venezuelo in sodelovanju v preiskavi poskusa atentata je Maduro povabil celo ameriško zvezno policijo FBI.