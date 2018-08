Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je izjavil, da bi agentom ameriškega Zveznega preiskovalnega urada FBI dovolil sodelovati v preiskavi atentata, ki je bil nanj izveden 4. avgusta z brezpilotnima letaloma. Maduro pri tem ni bil poškodovan, za napad pa obtožuje Kolumbijo in ZDA. Po njegovih besedah naj bi izsledki preiskave kazali, da je bilo eksplozivno sredstvo na brezpilotnih letalih aktivirano s Floride.

Po televizijskih in radijskih mrežah, ki so obvezane zagotavljati prenose predsednikovih govorov, je Maduro sporočil: »Če bi ZDA podale ali potrdile svojo ponudbo o sodelovanju FBI v preiskavi, bi jo sprejel.« Do danes se Trumpova administracija na Madurov predlog ali vabilo ni odzvala.

Odnosi med Washingtonom in venezuelsko vlado so sicer že dalj časa napeti in njuni diplomatski misiji že lep čas vodita odpravnika poslov. Znano je, da se je venezuelski minister za zunanje zadeve Jorge Arreaza minulo sredo sestal z ameriškim odpravnikom poslov v Caracasu Jamesom Storyjem. Po ministrovih besedah je Story na sestanku izrazil zaskrbljenost Washingtona zaradi atentata in nakazal možnost sodelovanja s Caracasom v zvezi s to zadevo. Ameriški diplomat te izjave še ni potrdil. Za poskus atentata je Caracas doslej poleg drugih obtoževal tudi ZDA. Svetovalec v Beli hiši za državno varnost John Bolton odločno zanika vsakršno vpletenost ZDA, pri čemer je dejal, da so odprti za vsakršno informacijo, ki bi kazala na morebitno kršitev ameriških zakonov.