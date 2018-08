Nanizanko, ki jo snemajo od leta 1997, umeščena pa je v izmišljeno angleško grofijo s slikovitimi vasicami in premožnimi družinami, predvajajo tudi na slovenski nacionalni televiziji, sicer pa ima oboževalce po vsem svetu. Med njimi so tudi zvezdniki, kot sta Sharon Stone in Johnny Depp, in politiki, kot je nekdanji britanski premier David Cameron.

Na ogled je bila doslej v 231 državah, med drugim v Afganistanu, ZDA, Avstraliji in Zambiji. Epizode, ki običajno trajajo dve uri, snemajo po pet tednov, v njej pa so v povprečju trije smrtni primeri, britanske medije povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Umore v nanizanki so med drugim zagrešili s skrajno bizarnimi orožji, kot so na primer palica za kriket, grebljica za kamin, lonec za kavo, nedelujoč mikrofon, kabel za kamero, svečnik, kolo, keltsko koplje, tekoči nikotin, injekcija, strupene gobe, kravata, projektor za diapozitive, brusilnik, plug ali kladivo. Ljudje so v nanizanki umirali tudi zaradi zaužitja bordojca, marmelade, strupenih žab, giljotine, lažnih gledaliških nožev in celo konja na dopingu.

Nanizanko snemajo na ruralnih območij grofij Oxfordshire in Buckinghamshire, oboževalci pa lahko rezervirajo pohodniške ture po nekaterih lokacijah, vključno s pubi in muzeji, v katerih so snemali nekatere kadre.