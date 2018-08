Tako kot v prvi ediciji bo tudi letos blues in rock glasba odmevala z dveh festivalskih odrov – z glavnega, B. B. King odra ter z odra na plaži oz. Delta odra, na katerih bodo v štirih dneh med drugim nastopili Laurence Jones, Popa Chubby, Hamo & Tribute 2 Love, Stray Train, The Brew, The Bad Flowers, The New Roses, The Kris Barras Band, Sven Hammond, El Kachon in Stari pes.

Na festivalu bodo podarili motocikel kultne znamke Harley-Davidson Med kupci festivalskih vstopnic in dnevnih vstopnic za soboto bo potekalo žrebanje z glavno nagrado, motociklom Harley-Davidson Forty-Eight Anniversary, iz omejene serije, nadgrajenim z originalnimi Harley-Davidson dodatki. Motor, zasnovan v značilnem buldog videzu, poganja klasičen zračno hlajeni štiritaktni, dvovaljni, 1200 kubični agregat Evolution, ki še danes velja za pojem kakovosti, vzdržljivosti in značilnega zvoka. Omejena serija motocikla pa organizatorjev ni odvrnila od nadgradenj (nove ročke na krmilu, nove tačke, prestavna ročica in pokrov sklopke, novi dušilci, zaščita sprednjega dela izpuha ter novi pokrovi izpuha – vse iz originalnih Harley-Davidson delov).

Prost vstop za vse voznike mopedov, motociklov in starodobnikov. Vozniki mopedov, motociklov in/ali starodobnikov (za sopotnike to ne velja), ki bodo prejeli brezplačno vstopnico na festival, ne sodelujejo v žrebu za glavno festivalsko nagrado. V primeru, da želi voznik, ki je prejel brezplačno vstopnico, sodelovati v žrebu, mora svojo vstopnico kupiti.